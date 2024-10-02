В Башкирии осудят водителя, по вине которого погибла молодая мать с двумя детьми

В Башкирии завершили расследование дела по факту смертельного ДТП на трассе Магнитогорск — Ира. Напомним, в конце апреля на 347-м километре автодороги близ села Мраково на встречу Chevrolet Lanos, в которой ехала семья с двумя маленькими детьми, на высокой скорости не «вылетел» ВАЗ-2110, за рулем которого был 39-летний мужчина. Столкновение не пережила молодая мать и ее дети, погиб и пассажир отечественной легковушки.