Трентон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в Свердловской музкомедии не сработала сигнализация

В театре музыкальной комедии в Екатеринбурге могла не сработать сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

При пожаре в Свердловской музкомедии не сработала сигнализация. Об этом стало известно корреспонденту «КП-Екатеринбург». Однако некоторые сотрудники рассказали, что слышали оповещение.

— Сигнализация сработала уже после того, как людей начали эвакуировать спасатели, — рассказал корреспондент.

Напомним, что пожар произошел днем 2 октября. По информации ГУ МЧС Свердловской области, на четвертом этаже здания вспыхнули вещи. Огонь охватил 15 квадратных метров.

Во время ЧП сотрудники МЧС спасли шесть человек, еще 105 были эвакуированы. Один человек в результате пожара погиб. Медики попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось.

пожары