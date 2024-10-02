При пожаре в Свердловской музкомедии не сработала сигнализация. Об этом стало известно корреспонденту «КП-Екатеринбург». Однако некоторые сотрудники рассказали, что слышали оповещение.
— Сигнализация сработала уже после того, как людей начали эвакуировать спасатели, — рассказал корреспондент.
Напомним, что пожар произошел днем 2 октября. По информации ГУ МЧС Свердловской области, на четвертом этаже здания вспыхнули вещи. Огонь охватил 15 квадратных метров.
Во время ЧП сотрудники МЧС спасли шесть человек, еще 105 были эвакуированы. Один человек в результате пожара погиб. Медики попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось.