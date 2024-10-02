Звонок «правоохранителей» стоил столичной пенсионерке почти Br130 тыс

В конце сентября этого года в милицию обратилась 60-летняя жительница Московского района столицы. Женщина рассказала, что в Telegram ей позвонил якобы представитель оператора сотовой связи. Он сообщил, что в ближайшее время ее телефон будет заблокирован. Для выяснения всех обстоятельств минчанку переадресовали на «сотрудника правоохранительных органов», который рассказал почему к ней возникли вопросы. Со слов лжеправоохранителя, мошенники от имени женщины открыли банковские счета, посредством которых спонсируют террористические организации. Чтобы обезопасить себя от привлечения к уголовной ответственности жительнице столицы нужно проконсультироваться с «представителями» Национального банка и Департамента финансовых расследований, а также выполнить их указания.



Узнав от «компетентных сотрудников» о проведении у нее обыска, минчанка сразу сообщила, что дома имеется порядка $40 тыс., вырученных от продажи дома. Женщине сказали, что наличные нужно срочно «задекларировать», иначе их изымут и не вернут. Следуя указаниям, пенсионерка отправилась в определенное отделение банка, открыла счет и пополнила его.



В этот же момент ей на мобильный телефон пришло уведомление о выпуске виртуальной карты в другом финансовом учреждении. Женщина заподозрила, что стала жертвой мошенников. Окончательно она убедилась в этом после получения еще 11 сообщений о переводе средств. Минчанка рассказала следователю, что псевдоспециалист Нацбанка попросил установить приложение удаленного доступа и передать ему данные для входа. Женщина выполнила все указания. Кроме того, жительница столицы отметила, что некоторые из мошенников звонили ей посредством видеосвязи, показывали служебные удостоверения и документацию.



Всего за день неизвестным удалось «заработать» на доверчивости пенсионерки более Br128 тыс.



Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 212 (хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают, причастных к совершению преступления.