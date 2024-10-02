В Приднестровье 11-месячный малыш обварился кипятком: Он госпитализирован с ожогами второй и третьей степени

В Дубоссарах 11-месячный малыш обварился кипятком.
ЧП произошло днем 30 сентября. Мама мальчика находилась на кухне, заваривала чай. Её сын был в поле зрения. В этом возрасте малыш постоянно пытается встать на ножки, обычно держась за опору. На этот раз в качестве таковой он выбрал мамину ногу.
В какой-то момент ребёнок стал падать, женщина кинулась, чтобы удержать его. В это время кружка с чаем, которая была рядом с ней, перевернулась, и кипяток пролился на сына.
Малыша доставили в больницу, в дальнейшем перевели в Центр матери и ребёнка в столицу. Ему диагностированы ожоги 2−3 степени.
Милиция напоминает: когда в доме маленькие дети, не допускайте ситуаций, чтобы рядом были опасные для малыша условия.