В Омской области определены победители премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»

В Омской области прошла четвертая региональная премия «Предприниматель ГОроДА — 2024». На конкурс поступило более 500 заявок от представителей малого и среднего бизнеса. Награды победителям вручили высокопоставленные лица и известные бизнесмены региона.
В области более 300 тысяч человек работают в малом и среднем бизнесе. Эти предприниматели создают рабочие места и платят налоги, а также активно участвуют в благотворительных акциях. Премия была создана для признания заслуг тех, кто активно развивает регион. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в этом году добавили специальную номинацию для сельхозтоваропроизводителей.
Представители бизнеса из Омска и других городов области подавали анкеты, которые оценивало Экспертное совещание из успешных предпринимателей. Были отобраны 55 участников, а победителей выбрал Наблюдательный совет в 11 номинациях. Торжественное награждение прошло 1 октября.
Рустам Мингазов, первый зампредседателя правительства Омской области, отметил, что в регионе зарегистрировано более 3 тысяч новых предпринимателей в этом году.
В номинации «IT-профи» победила Анна Тарасенко из компании 7 bits, которая занимается IТ-разработками. За 10 лет работы в этой сфере компания организует мероприятия для школьников.
В категории «АгроУспех» лучшим стал Виктор Дранишников, который развивает собственное фермерское хозяйство. На его участке площадь посевов увеличилась с 70 до 3800 гектаров, а также он активно участвует в социальных инициативах.
Лучшей в номинации «Вкус и качество» признали Елену Михайлову из чайно-кофейной сети VINTAGE. Ее компания помогает детским домам и приютам для животных.
Ксения и Виктор Федоровы, основатели экопарка «Вилла», были отмечены в категории «Дело семейное». Их экопарк привлекает более 30 тысяч посетителей в год.
Элла Портнягина стала лауреатом за проект «Усадьба в Большекулачье», где проводятся различные туры и мастер-классы.
В номинации «Хорошее начало» победил Петр Мельников, создатель ультралегкого электрического мотоцикла «Марс Байк». Награду ему вручила управляющий Омским отделением ПАО «Сбербанк».
«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономике. Он сосредоточен на внутреннем рынке и характеризуется высокой конкуренцией. Важно быть эффективным и выделяться на фоне других. Мы надеемся на сотрудничество и всегда готовы поддержать бизнес в его развитии», — отметила Наталья Корнева.
В номинации «Выбор потребителя» победила Полина Смыслова из ветеринарной клиники «Vetexotic», которая предоставляет круглосуточную помощь экзотическим питомцам. Она также запустила производство наполнителя для животных. Награду в этой категории вручал Александр Дерябин, председатель омского отделения «Опоры России».
«Цель премии “Предприниматель ГОроДА” — поддержка роста малого и среднего бизнеса, поощрение предпринимателей, открывающих новые ниши и применяющих инновации», — добавил Дерябин.
В категории «Спутник роста» победителем стал Сергей Мирошкин, представляющий компанию «Регион 55», занимающуюся утилизацией отходов и поддержкой местных НКО, в частности, федерации бокса Омской области.
В номинации «Отличная форма» награда досталась Ирине Безвинной, руководительнице медицинского центра «Здоровье смолоду» в Таврическом районе. Центр предоставляет сложные диагностики с онлайн-расшифровкой данных специалистами из Москвы и открывает НКО для помощи нуждающимся.
В категории «Омский бренд» победил Виктор Зуев с производством зимних комбинезонов «BONkombinezon», активно участвующий в благотворительных инициативах.
Главный титул «Предприниматель ГОроДА — 2024» получил Алексей Видинеев, возглавляющий группу компаний «ТехСвет». Эта компания специализируется на производстве светодиодного освещения и сотрудничает с ОмГТУ, обеспечивая стажировки для студентов. В 2023 году компания увеличила производственные мощности на 30% и вступила в промышленный кластер.
«Мы используем все существующие меры поддержки и надеемся на дальнейшее развитие малого бизнеса в крупных предприятиях. Это способствует улучшению инфраструктуры и, в конечном счете, качеству жизни», — добавил Видинеев.
Награды от информационных партнеров премии были вручены Юрию Шалькину, Михаилу Ермилову и Дмитрию Ситникову.
Победители примут участие в бизнес-миссии на территории области.