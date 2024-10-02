В Омской области определены победители премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»

В области более 300 тысяч человек работают в малом и среднем бизнесе. Эти предприниматели создают рабочие места и платят налоги, а также активно участвуют в благотворительных акциях. Премия была создана для признания заслуг тех, кто активно развивает регион. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в этом году добавили специальную номинацию для сельхозтоваропроизводителей.