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«Достойный сын чекмагушевской земли»: в зоне СВО погиб контрактник из Башкирии

В Башкирии похоронили погибшего на спецоперации Ильнура Иргалиева.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Башкирии в зоне СВО. Как сообщает глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев, во время боевых действий погиб контрактник Ильнур Иргалиев.

Известно, что мужчина служил в зоне СВО с лета 2022 года. Он до начала объявления частичной мобилизации решил подписать контракт и служить наводчиком-оператором мотострелкового отделения.

По словам близких, Ильнур Иргалиев был настоящим патриотом, даже после полученного ранения он вернулся вновь на СВО и продолжил службу.

Сегодня мы простились с достойным сыном чекмагушевской земли Иргалиевым Ильнуром Ринатовичем. Не боялся трудностей, знал, ради чего сражается, и был готов сделать всё за мирное будущее, — написал Ямалеев в соцсетях.

Ильнур Иргалиев награжден Медалью Жукова.

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