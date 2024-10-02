СК опубликовал видео последствий пожара в Свердловской музкомедии

К сожалению, один из сотрудников театра погиб. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пострадавшего пытались спасти сотрудники прибывшей скорой помощи. К сожалению, сделать им это не удалось. Погибшему сотруднику театра было 58 лет, его звали Дмитрий.