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СК опубликовал видео последствий пожара в Свердловской музкомедии

СК опубликовал видео последствий пожара в Свердловской музкомедии в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео последствий пожара в здании Свердловской музкомедии, в результате которого погиб сотрудник театра. Напомним, ЧП произошло днем 2 октября в Екатеринбурге на проспекте Ленина. По данным МЧС, огонь вспыхнул на четвертом этаже здания, из которого пришлось эвакуировать 105 человек.

К сожалению, один из сотрудников театра погиб. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пострадавшего пытались спасти сотрудники прибывшей скорой помощи. К сожалению, сделать им это не удалось. Погибшему сотруднику театра было 58 лет, его звали Дмитрий.

— Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

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