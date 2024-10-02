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Мошенники обманули пенсионерку из Самары на миллион рублей при покупке авто

В Самаре библиотекарь лишилась миллиона рублей, пытаясь купить машину внучке.

Руководительница одной из библиотек в Самаре стала жертвой мошенников. Она хотела купить внучке автомобиль и лишилась более миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, пенсионерка нашла заманчивое предложение на одном из сайтов и связалась с продавцом, чтобы договориться о просмотре машины. Продавец убедил ее внести аванс для закрепления авто за собой.

Женщина, по указанию мошенника, перешла по присланной ссылке и ввела данные своей банковской карты. Неожиданно сайт перестал работать, а с ее карты исчезло более миллиона рублей. После этого продавец просто перестал выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой мошенников, жительница Самары обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы ищут, куда ушли сбережения женщины.