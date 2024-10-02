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В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали трое

Они получили травмы разной степени тяжести.

Днем 2 октября на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в tg-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Известно, что на 65-м километре внешнего кольца столкнулись две «легковушки». Кроме того, участником аварии стал грузовой автомобиль, который стоял на полосе отвода.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, пишет 78.ru. Они получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время на месте случившегося работают оперативные службы, образовалась пробка в 3 километра. Детали выясняются.