«Оборот за год превысил 110 млрд рублей»: Сеть криптообменников накрыли в Петербурге

Экономическая полиция провела масштабные обыски в 14 регионах России, в том числе в Петербурге и Ленобласти, по делу о махинациях с криптовалютой. Как выяснили правоохранители, группа людей объединилась и создала анонимную платежную систему, криптобиржи и ряд инфраструктурных сервисов в интернете. Все это они использовали для обмена денег и крипты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.