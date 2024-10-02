«Оборот за год превысил 110 млрд рублей»: Сеть криптообменников накрыли в Петербурге

Экономическая полиция провела масштабные обыски в 14 регионах России, в том числе в Петербурге и Ленобласти, по делу о махинациях с криптовалютой. Как выяснили правоохранители, группа людей объединилась и создала анонимную платежную систему, криптобиржи и ряд инфраструктурных сервисов в интернете. Все это они использовали для обмена денег и крипты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Фигуранты также выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет, — добавила она.
Чаще всего к услугам нелегального криптобизнеса прибегали люди, занимающиеся противоправной деятельностью. С помощью таких обменников они могли анонимно делать переводы, отмыть и обналичить полученный криминальный доход.
— По оценкам специалистов, только за прошлый год оборот созданных преступным сообществом интернет-сервисов превысил 110 млрд рублей, а доход подозреваемых составил более 3,5 млрд рублей, — добавила Ирина Волк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям: «неправомерный доступ к компьютерной информации», «незаконная банковская деятельность», «неправомерный оборот средств платежей» и «организация преступной организации или участие в ней». По делу были задержаны 96 человек. Их доставили к следователям для определения процессуального статуса.