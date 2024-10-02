За надпись на плакате жительница Костаная заплатит около 185 тысяч тенге

Как выяснилось, инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, где камеры наблюдения зафиксировали, как две девушки заходят в лифт.
«Одна из них, вооружившись маркером, с легкостью испортила плакат, который предназначался для информирования жителей о работе участкового. По видео правонарушительницу быстро установили. Оказалось, что девушка уже была известна правоохранительным органам: она состоит на учете и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Осквернение мест общего пользования, как в этом случае, приравнивается к мелкому хулиганству».Пресс-служба МВД РК.
За подобное правонарушение в Казахстане предусмотрен штраф в размере 50 МРП или арест на срок до 20 суток.
«Полиция напоминает, что подобные действия не остаются безнаказанными, и призывает граждан проявлять уважение к общему имуществу и окружающим. Каждый из нас несет ответственность за поддержание порядка и чистоты в своем городе», — отметили в министерстве.