В уфимской Черниковке обнаружили еще один труп кошки

По словам волонтера Полины Мухамедьяровой, труп кошки жители Черниковки нашли около трех дней назад по улице Первомайская 88/1. Девушка рассказала, что убийца с кошкой поступил точно также, как и с предыдущими жертвами — вспорол живот. На этот раз местные нашли животное в мешке около мусорного контейнера.