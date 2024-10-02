В уфимской Черниковке обнаружили еще один труп кошки

В уфимской Черниковке местные жители вновь обнаружили труп убитого животного. Об этом «КП-Уфа» рассказали зоозащитники, которые еще с 12 сентября пытаются найти живодера и уберечь беззащитных четвероногих.
По словам волонтера Полины Мухамедьяровой, труп кошки жители Черниковки нашли около трех дней назад по улице Первомайская 88/1. Девушка рассказала, что убийца с кошкой поступил точно также, как и с предыдущими жертвами — вспорол живот. На этот раз местные нашли животное в мешке около мусорного контейнера.
На место страшной находки прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали показания очевидцев. Сами зоозащитники отвезли тело погибшей кошки в ветеринарную клинику на экспертизу.
Напомним, зверские убийства животных начались 12 сентября в Черниковке. За несколько дней было убито несколько бездомных кошек, в том числе живодер лишил жизни трех всеобщих любимцев — котов Васю и Яшу, а также кошку Алису, у которой остались котята.
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