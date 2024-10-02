В Казани суд продлил арест племяннику секретаря Совбеза Татарстана

Ново-Савиновский районный суд Казани продлил арест племяннику секретаря Совбеза Татарстана Рустему Гильманову. Он вместе с другим фигурантом уголовного дела Амиром Латыповым обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Предполагается, что Гильманов и Латыпов получили 14,5 миллиона рублей от некой Гилазовой под предлогом оказания помощи в смягчении меры пресечения ее мужу, который до этого работал в одном из городских отделений УФНС по Татарстану.
Суд принял решение продлить срок содержания этих двух фигурантов под стражей до 24 декабря. Следующее заседание пройдет 17 октября.
Ранее в Казани задержали иностранца, который ограбил ломбард в Чебоксарах.