Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях

В среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии произошло возгорание вещей в гримерной на 4 этаже на площади в 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован, всего было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Один пострадавший при пожаре скончался, им оказался 58-летний технический сотрудник театра. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.