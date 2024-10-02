Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Труппа Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, где в среду произошел пожар, находится на гастролях, в здании были сотрудники производственных цехов и администрации, сообщили журналистам в областном министерстве культуры.
«Труппа Театра музыкальной комедии находится на гастролях. В связи с этим в здании работали сотрудники производственных цехов и администрации. На данный момент известно, что система оповещения сработала штатно, люди покинули здание через ближайшие эвакуационные выходы», — приводит сообщение министерства департамент информполитики региона.
Власти отметили, что обстоятельства, связанные со смертью одного из сотрудников, установят правоохранительные органы, после определения размера ущерба будет принято решение о помощи театру.
В среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии произошло возгорание вещей в гримерной на 4 этаже на площади в 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован, всего было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Один пострадавший при пожаре скончался, им оказался 58-летний технический сотрудник театра. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее гендиректор Театра музкомедии Ян Смоленцев сказал РИА Новости, что ущерб от пожара устанавливается, а оповещение о возгорании в здании сработало сразу.