Три года назад на 14-летнюю девочку во время урагана упала крыша ТЦ — и спустя 18 дней она умерла. Только сейчас ее мама смогла добиться компенсации

День 20 июля 2024 года в башкирском селе Бижбуляке не предвещал никакой беды: ярко светило солнце, на небе не было ни тучки, а местные жители отмечали Курбан-байрам. Ближе к вечеру в населенном пункте стало резко темнеть и поднялся сильный ветер — надвигался ураган. Поняв, к чему идет дело, сельчане бросились по своим домам, некоторые решили переждать стихию в машинах.
Когда ураган уже стал валить в Бижбуляке деревья и электроопоры, на улицах практически никакого уже не было. Вместе с подругой домой возвращалась только 14-летняя девочка Анна (имя изменено). На минуту остановившись на улице возле торгового центра, школьница услышала сильный скрежет и подняла голову наверх. Она увидела, как на нее падает огромная крыша комплекса: в попытке спастись девочка бросилась прочь от здания, но уберечь себя от массивной конструкции не смогла. Кровля рухнула прямо на нее.
Очевидцы сами вытащили Анну из-под завалов и довезли ее до больницы. Она была без сознания — получила тяжелую травму головы. Из районной лечебницы ее направили Уфу — в главную детскую больницу Башкирии. Туда же приехала и мама девочки Ирина. В больнице Ане провели операцию — удалили гематому из головного мозга. Однако состояние девочки оставалось стабильно критическим. О самочувствии девочки в своих соцсетях постоянно информировал глава Бижбулякского района Артур Зарипов. Он лично навещал юную пациентку в больнице.
— Все теперь зависит от самой Ани. Она молодец. И держится молодцом. Другой на ее месте давно бы уже упал духом. Но это не про нее. Рядом с ней находится ее мама. Сама Анна в реанимации, под аппаратом искусственного дыхания. Анне сейчас не просто, ее родителям и близким сейчас не просто, и все мы тоже очень переживаем за ее здоровье. Но меня выводят из себя своей бесчеловечностью люди, которые уже неоднократно объявляли ее умершей. Пересылают друг другу посты об этом и говорят как о случившемся факте, — написал чиновник 23 июля.
Уфимские врачи тем временем связывались с московскими и израильскими коллегами, чтобы посоветоваться, что еще можно сделать для Ани. Но те в один голос твердили: медики и так сделали, что могли. Жители всей Башкирии переживали за девочку и желали ей скорейшего выздоровления: «Держись! Мы с тобой!», «Ты большая умничка. Ты справишься. Мы каждый день молимся за тебя», «Только живи милая, пусть ангелы тебя помогут», — пользователи соцсетей оставляли сотни сообщений поддержки девочке.
Утром 8 августа глава Бижбулякского района выступил с тревожным заявлением. Он сказал, что анализы девочки с каждым днем становятся все хуже и хуже и призвал «готовиться к худшему варианту». Уже спустя пару часов он скажет, что Анны больше нет в живых. Она умерла еще 7-го числа — врачи боролись за нее 18 дней.
— Не думал, что все так быстро произойдет. Аня ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования, — написал Зарипов.
Уже 9 августа девочку похоронили. Часть затрат на церемонию прощания на себя взял один из собственников торгового центра, крыша которого рухнула на школьницу.
По факту случившегося Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг со смертельным исходом, однако его вскоре закрыли. Тем не менее мать погибшей обратилась в суд с требованием возместить ей моральный вред. Она заявила, что еще в 2016 году в злополучном здании заменили крышу, и ремонт прошел с нарушением строительных норм и требований безопасности, что в итоге спустя пять лет и привело к трагедии. Женщина запросила от подрядчика и четверых собственников торгового центра совокупно 15 миллионов рублей. Все ответчики на суд не явились, но прислали своих представителей — те в свою очередь просили суд отказать в удовлетворении иска: мол, сильный шторм — это действие непреодолимой силы, а значит, с собственников и подрядчика взятки-гладки. В какой-то степени сторону ответчиков занял и дедушка Ани — он выступил на процессе в качестве свидетеля.
— В тот день был очень сильный шквалистый ветер. Если не было бы такого сильного ветра, крыша бы не улетела, так как в этот день в лесу недалеко от моего дома ветром сломало два крепких мощных дуба, такого на моей памяти еще никогда не было. После произошедшего собственники здания к нам подходили и извинялись. Денег от них нам не нужно было — мы понимали, что все случилось из-за стихии…
В итоге Бижбулякский межрайонный суд занял сторону ответчиков.
— Никто из ответчиков не является непосредственным причинителем вреда жизни и здоровью дочери истца. Моральный вред истцу в связи с гибелью несовершеннолетней дочери причинен в результате стихийного бедствия — опасного природного явления в виде сильного шторма. То есть в данном случае имеет место быть несчастный случай, ответственность за который не может быть возложена на ответчиков, — говорится в решении инстанции.
Мать Ани решила пойти дальше и подала апелляцию в Верховный суд Башкирии. На этот раз она заручилась представлением прокурора, который не согласился с выводом предыдущей инстанции. Во втором процессе Фемида заняла сторону истицы. Суд признал вину собственников торгового центра и подрядчика.
— Сильный ветер, который был зафиксирован в этот день районе с. Бижбуляка, не освобождает ответчиков как от соблюдения норм и правил при монтаже кровли, так и от проверки её безопасности, -следует из нового решения.
Матери девочки присудили компенсацию в размере 2,8 млн рублей. Это решение было принято по прошествии ровно трех лет после смерти Ани — 7 августа 2024 года.