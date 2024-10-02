Три года назад на 14-летнюю девочку во время урагана упала крыша ТЦ — и спустя 18 дней она умерла. Только сейчас ее мама смогла добиться компенсации

— Все теперь зависит от самой Ани. Она молодец. И держится молодцом. Другой на ее месте давно бы уже упал духом. Но это не про нее. Рядом с ней находится ее мама. Сама Анна в реанимации, под аппаратом искусственного дыхания. Анне сейчас не просто, ее родителям и близким сейчас не просто, и все мы тоже очень переживаем за ее здоровье. Но меня выводят из себя своей бесчеловечностью люди, которые уже неоднократно объявляли ее умершей. Пересылают друг другу посты об этом и говорят как о случившемся факте, — написал чиновник 23 июля.