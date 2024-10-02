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Три года назад на 14-летнюю девочку во время урагана упала крыша ТЦ — и спустя 18 дней она умерла. Только сейчас ее мама смогла добиться компенсации

В Башкирии мать отсудила 2,8 млн рублей за гибель 14-летней дочери после урагана.

Источник: Комсомольская правда

День 20 июля 2024 года в башкирском селе Бижбуляке не предвещал никакой беды: ярко светило солнце, на небе не было ни тучки, а местные жители отмечали Курбан-байрам. Ближе к вечеру в населенном пункте стало резко темнеть и поднялся сильный ветер — надвигался ураган. Поняв, к чему идет дело, сельчане бросились по своим домам, некоторые решили переждать стихию в машинах.

Когда ураган уже стал валить в Бижбуляке деревья и электроопоры, на улицах практически никакого уже не было. Вместе с подругой домой возвращалась только 14-летняя девочка Анна (имя изменено). На минуту остановившись на улице возле торгового центра, школьница услышала сильный скрежет и подняла голову наверх. Она увидела, как на нее падает огромная крыша комплекса: в попытке спастись девочка бросилась прочь от здания, но уберечь себя от массивной конструкции не смогла. Кровля рухнула прямо на нее.

Крыша торгового центра рухнула на школьницу во время урагана. Фото: кадр видео очевидца

Очевидцы сами вытащили Анну из-под завалов и довезли ее до больницы. Она была без сознания — получила тяжелую травму головы. Из районной лечебницы ее направили Уфу — в главную детскую больницу Башкирии. Туда же приехала и мама девочки Ирина. В больнице Ане провели операцию — удалили гематому из головного мозга. Однако состояние девочки оставалось стабильно критическим. О самочувствии девочки в своих соцсетях постоянно информировал глава Бижбулякского района Артур Зарипов. Он лично навещал юную пациентку в больнице.

— Все теперь зависит от самой Ани. Она молодец. И держится молодцом. Другой на ее месте давно бы уже упал духом. Но это не про нее. Рядом с ней находится ее мама. Сама Анна в реанимации, под аппаратом искусственного дыхания. Анне сейчас не просто, ее родителям и близким сейчас не просто, и все мы тоже очень переживаем за ее здоровье. Но меня выводят из себя своей бесчеловечностью люди, которые уже неоднократно объявляли ее умершей. Пересылают друг другу посты об этом и говорят как о случившемся факте, — написал чиновник 23 июля.

Уфимские врачи тем временем связывались с московскими и израильскими коллегами, чтобы посоветоваться, что еще можно сделать для Ани. Но те в один голос твердили: медики и так сделали, что могли. Жители всей Башкирии переживали за девочку и желали ей скорейшего выздоровления: «Держись! Мы с тобой!», «Ты большая умничка. Ты справишься. Мы каждый день молимся за тебя», «Только живи милая, пусть ангелы тебя помогут», — пользователи соцсетей оставляли сотни сообщений поддержки девочке.

Утром 8 августа глава Бижбулякского района выступил с тревожным заявлением. Он сказал, что анализы девочки с каждым днем становятся все хуже и хуже и призвал «готовиться к худшему варианту». Уже спустя пару часов он скажет, что Анны больше нет в живых. Она умерла еще 7-го числа — врачи боролись за нее 18 дней.

— Не думал, что все так быстро произойдет. Аня ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования, — написал Зарипов.

Уже 9 августа девочку похоронили. Часть затрат на церемонию прощания на себя взял один из собственников торгового центра, крыша которого рухнула на школьницу.

Фото:
 РБ

По факту случившегося Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг со смертельным исходом, однако его вскоре закрыли. Тем не менее мать погибшей обратилась в суд с требованием возместить ей моральный вред. Она заявила, что еще в 2016 году в злополучном здании заменили крышу, и ремонт прошел с нарушением строительных норм и требований безопасности, что в итоге спустя пять лет и привело к трагедии. Женщина запросила от подрядчика и четверых собственников торгового центра совокупно 15 миллионов рублей. Все ответчики на суд не явились, но прислали своих представителей — те в свою очередь просили суд отказать в удовлетворении иска: мол, сильный шторм — это действие непреодолимой силы, а значит, с собственников и подрядчика взятки-гладки. В какой-то степени сторону ответчиков занял и дедушка Ани — он выступил на процессе в качестве свидетеля.

— В тот день был очень сильный шквалистый ветер. Если не было бы такого сильного ветра, крыша бы не улетела, так как в этот день в лесу недалеко от моего дома ветром сломало два крепких мощных дуба, такого на моей памяти еще никогда не было. После произошедшего собственники здания к нам подходили и извинялись. Денег от них нам не нужно было — мы понимали, что все случилось из-за стихии…

В итоге Бижбулякский межрайонный суд занял сторону ответчиков.

— Никто из ответчиков не является непосредственным причинителем вреда жизни и здоровью дочери истца. Моральный вред истцу в связи с гибелью несовершеннолетней дочери причинен в результате стихийного бедствия — опасного природного явления в виде сильного шторма. То есть в данном случае имеет место быть несчастный случай, ответственность за который не может быть возложена на ответчиков, — говорится в решении инстанции.

Мать Ани решила пойти дальше и подала апелляцию в Верховный суд Башкирии. На этот раз она заручилась представлением прокурора, который не согласился с выводом предыдущей инстанции. Во втором процессе Фемида заняла сторону истицы. Суд признал вину собственников торгового центра и подрядчика.

— Сильный ветер, который был зафиксирован в этот день районе с. Бижбуляка, не освобождает ответчиков как от соблюдения норм и правил при монтаже кровли, так и от проверки её безопасности, -следует из нового решения.

Матери девочки присудили компенсацию в размере 2,8 млн рублей. Это решение было принято по прошествии ровно трех лет после смерти Ани — 7 августа 2024 года.