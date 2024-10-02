На Урале Роспотребнадзор приостановит работу доставки роллов из-за отравлений

Сейчас сотрудники ведомства составляют протокол о временном запрете деятельности данной службы доставки. Также готовятся все необходимые материалы в суд, где решат вопрос о приостановлении работы компании. Как отметили в Роспотребнадзоре, ситуация находится на контроле ведомства.