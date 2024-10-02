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На Урале Роспотребнадзор приостановит работу доставки роллов из-за отравлений

В Екатеринбурге Роспотребнадзор выявил антисанитарию в работе службы доставки роллов и пиццы «Белый лось».

Источник: Комсомольская правда

Причиной проверки послужило то, что трое клиентов компании заболели острой кишечной инфекцией. Также известно, что у одного из них обнаружили ротавирус.

— При проверке предприятия общественного питания сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сейчас сотрудники ведомства составляют протокол о временном запрете деятельности данной службы доставки. Также готовятся все необходимые материалы в суд, где решат вопрос о приостановлении работы компании. Как отметили в Роспотребнадзоре, ситуация находится на контроле ведомства.