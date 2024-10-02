«Я знал, куда еду»: Что произошло в семье Анны Цомартовой после участие в ТВ-шоу на федеральном канале

В Дагестане почти восемь месяцев продолжают разыскивать 22-летнюю студентку РЮИ МВД Анну Цомартову. 10 февраля он выступила на соревновании по тайскому боксу. Проиграв сопернице, Аня отправилась погулять по Каспийску. Примерно через полтора часа ростовчанка попала на камеры видеонаблюдения, установленные в ведомственном санатории на берегу моря. Что случилось после этого, пока не знает никто. Но Цомартовы не стали молчать о своей беде.