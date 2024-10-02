«Я знал, куда еду»: Что произошло в семье Анны Цомартовой после участие в ТВ-шоу на федеральном канале

В Дагестане почти восемь месяцев продолжают разыскивать 22-летнюю студентку РЮИ МВД Анну Цомартову. 10 февраля он выступила на соревновании по тайскому боксу. Проиграв сопернице, Аня отправилась погулять по Каспийску. Примерно через полтора часа ростовчанка попала на камеры видеонаблюдения, установленные в ведомственном санатории на берегу моря. Что случилось после этого, пока не знает никто. Но Цомартовы не стали молчать о своей беде.
«В МОСКВУ ЗВАЛИ ДАВНО».
Так, в телеграм-канале родители Анны рассказывают о том, как продвигаются поиски. Вот уже больше семи месяцев к семье приковано внимание СМИ. Родители уверены — чем больше людей узнают о случившемся, тем больше шансов вернуть Аню домой.
О беде многодетной семьи из Ростова знают даже в Эмиратах. В августе Цомартовым прислали фото девушки, очень похожей на исчезнувшую ростовчанку. Женщина сделала снимок в метро в Дубае. Она окликнула незнакомку: «Аня, ты?». Та обернулась и на чистом русском языке ответила: «Нет».
— На телевидение нас давно звали. Сейчас, когда я временно без работы, у меня появилась возможность принять участие в ток-шоу на втором канале. Диана осталась дома. Она не могла приехать в Москву из-за занятости на службе и из-за детей, за которыми нужен присмотр.
Николай говорит, что «ложка дегтя» в передаче была. Так, гости студии намекали на то, что Аня могла сбежать якобы из-за разногласий в семье.
— Но я знал, куда еду, поэтому не удивился. Я был готов к нападению.
Если сами съемки для мужчины не стали чем-то стрессовым, то поездка в Каспийск подняла в душе бурю. По плану эфира необходимо было посетить тот пляж, по которому гуляла Анна в день пропажи.
— Это было тяжело. Очень тяжело…
«НАМ НУЖНА ОГЛАСКА».
Николай Цомартов говорит, что после передачи получил предложение о юридической помощи.
— Ко мне подошел потом эксперт, очень грамотный адвокат, бывший криминалист. Он сказал, что мы можем рассчитывать на его профессиональную поддержку. А вообще, во время эфира не все сказал, что хотелось бы, — говорит Николай.
Несмотря на то, что после выхода передачи новой ценной информации о местонахождении Ани не поступило, польза все же есть.
— Об участии в передаче не жалею. Чем больше людей узнают об исчезновении дочери, тем лучше. Нам нужна огласка.
Также Николай сказал, что семья попросила следователей провести экспертизу фотографии из метро в Дубае. Исследование покажет, действительно ли кадр не обрабатывали в фотошопе.
— Сами мы не можем в частном порядке сделать экспертизы. Они не будут иметь юридической силы, их нельзя будет приобщить к материалам дела.
Кроме этого, Цомартовы направили в «Красный крест» официальный запрос, в котором попросили помощи в доступе к видеозаписям из метро. Пока что ответ от туда они не получили.
Тем не менее, в семье верят: рано или поздно, но они найдут Аню и вернут ее домой.
Анна отправилась на прогулку к морю и с тех пор ее больше не видели. Фото: из архива семьи.