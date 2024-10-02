В Израиле в результате теракта погибла гражданка Молдовы: Посольство Молдовы ожидает официального подтверждения личности погибшей

Настоящим мы выражаем наши искренние и глубокие соболезнования всем семьям погибших после кровавого террористического акта, в результате которого погибли семь человек и который произошел параллельно с иранской баллистической атакой на Израиль. Оба нападения были решительно осуждены властями Республики Молдова".