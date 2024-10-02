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В Израиле в результате теракта погибла гражданка Молдовы: Посольство Молдовы ожидает официального подтверждения личности погибшей

Как сообщает МИД, вечером 1 октября в результате теракта в Яффо (Тель-Авиве) погибла гражданка Молдовы.

Источник: The Times of Israel

"Министерство иностранных дел Республики Молдова выражает глубокое сожаление в связи с гибелью гражданки нашей страны в результате теракта в Яффо, Тель-Авив, вечером 1 октября 2024 года.

Посольство Республики Молдова в Израиле находится в постоянном контакте с местными властями и ожидает официального подтверждения личности погибшей. Также наша дипломатическая миссия готова предложить родственникам и друзьям пострадавшей всю необходимую консульскую помощь.

Настоящим мы выражаем наши искренние и глубокие соболезнования всем семьям погибших после кровавого террористического акта, в результате которого погибли семь человек и который произошел параллельно с иранской баллистической атакой на Израиль. Оба нападения были решительно осуждены властями Республики Молдова".

Румынская пресса пишет, что погибшей молдаванкой может быть 40-летняя Надя Соколенко, которая перебралась в Израиль 18 лет назад. У нее остались муж и дочь, которой всего шесть лет.