Экс-полицейский из Перми получил три года колонии за передачу личных данных

Следователи выяснили, что с марта 2020 по июнь 2022 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка, имея доступ к базе данных инфоцентра ведомства, незаконно собирал сведения о частной жизни пяти пермяков. Делал он это за вознаграждение от своего знакомого, которому пересылал данные по мессенджеру. А также неоднократно для него доставал и копировал «иную охраняемую законом информацию». В качестве взятки фигурант суммарно получил более 19 тысяч рублей.