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Экс-полицейский из Перми получил три года колонии за передачу личных данных

Экс-полицейского из Перми осудили на три года за передачу данных знакомому.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 2 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции из Перми приговорен к трем годам колонии за передачу информации о частной жизни граждан и иных данных знакомому, от которого получил не более 20 тысяч рублей, сообщает региональное СУСК РФ.

Следователи выяснили, что с марта 2020 по июнь 2022 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка, имея доступ к базе данных инфоцентра ведомства, незаконно собирал сведения о частной жизни пяти пермяков. Делал он это за вознаграждение от своего знакомого, которому пересылал данные по мессенджеру. А также неоднократно для него доставал и копировал «иную охраняемую законом информацию». В качестве взятки фигурант суммарно получил более 19 тысяч рублей.

Суд признал экс-правоохранителя виновным в 24 эпизодах по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, нарушении неприкосновенности частной жизни и получении взятки.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении взяткодателя дело выделили в отдельное производство.

Осведомленный источник РИА Новости пояснил, что речь идет о бывшем сотруднике полиции Андрее Агафонове.

Несколько пермских СМИ указывают, что Агафонов до увольнения руководил отделом собственной безопасности оперативно-поискового бюро регионального ГУМВД, в правоохранительных органах мужчина проработал более 40 лет. На сайте краевого ведомства никакой информации о нем нет.