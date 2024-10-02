С начала года в Башкирии картофель подорожал на 51%

В Башкирии самым подорожавшим с начала года продуктом стал картофель. Килограмм овоща вырос в цене на 51,2%, сообщает Росстат. Сейчас корнеплод можно купить в среднем за 36,78 рублей за кг.
На втором месте по росту цены оказался репчатый лук, который с начала года стал дороже на 20,1%. Килограмм овоща теперь стоит 34 рубля.
Баранина выросла в цене на 15,5%, яблоки — на 14,1%. За хлеб теперь просят 80,96 рублей, что на 15% больше, чем было в начале года.
Также в топе самых подорожавших продуктов оказались сливочное масло, которое выросло в цене на 13,1% (865,29 рубля), на 12,4% подорожали белокочанная капуста (32,36 рубля) и сосиски, сардельки (487,9 рубля), на 9,3% выросло в цене молоко пастеризованное (73,77 рубля), стоимость жирного творога увеличилась на 9,2% (393,72 рубля).
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