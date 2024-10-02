Стало известно, что в ДТП на КАД Петербурга пострадала беременная женщина

Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту аварии на 64-м километре Кольцевой автодороги (КАД) с четырьмя автомобилями. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 2 октября на внешнем кольце 22-летний водитель машины Infiniti при перестроении вправо столкнулся с иномаркой Chevrolet под управлением 33-летней женщины, а после — со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo и авто Toyota 44-летнего мужчины.
В результате ДТП водителя Infiniti госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а двоих пассажиров в возрасте 22 лет, в том числе — беременную женщину, в тяжелом состоянии.
Петербуржцами отмечалось, что у места происшествия образовывалась пробка в 3 километра.
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