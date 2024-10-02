Стало известно, что в ДТП на КАД Петербурга пострадала беременная женщина

Днем 2 октября на внешнем кольце 22-летний водитель машины Infiniti при перестроении вправо столкнулся с иномаркой Chevrolet под управлением 33-летней женщины, а после — со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo и авто Toyota 44-летнего мужчины.