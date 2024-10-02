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Грузовой поезд сбил КАМАЗ на переезде в Бурятии

Транспортная прокуратура начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии на перегоне Кичера — Холодный столкнулись грузовой поезд и КАМАЗ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла вечером 2 октября. Водитель КАМАЗа выехал на переезд перед приближающимся поездом.

— Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель не пострадал. Задержек движения поездов не имеется, — поделились в ведомстве.

Теперь Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего. При достаточно веских причинах будут приняты меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе в Иркутской области произошло массовое ДТП с грузовиками.