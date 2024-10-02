Грузовой поезд сбил КАМАЗ на переезде в Бурятии

В Бурятии на перегоне Кичера — Холодный столкнулись грузовой поезд и КАМАЗ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла вечером 2 октября. Водитель КАМАЗа выехал на переезд перед приближающимся поездом.