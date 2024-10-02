В Воронеже осудили банду ОПГ, которые похитили человека и вымогали 5 млн рублей

В Воронеже суд вынес приговор четверым членам преступной банды, признав их виновными в похищении человека и вымогательстве у него денег. Уголовное дело рассмотрели в Левобережном районном суде. Об этом рассказали в СУ СК по области 2 октября.
Как оказалось, один из участников организовал похищение человека для того, чтобы выбить из него деньги. При этом лично он в этом предпочел не участвовать, а нанял трех исполнителей. Злоумышленники 18 сентября 2021 года в Московской области похитили мужчину и перевезли его на машине в Воронеж. Здесь его удерживали в доме и требовали передать им 5 млн рублей. В качестве гарантии тот даже написал долговую расписку на организатора. При этом реального долга перед ним у него не было.
День спустя похищенный смог сбежать и обратился к правоохранителям. Задержали злоумышленников 16 декабря 2021 года в Воронежской области. Свою вину организатор и его трое сообщников в ходе следствия не признали. Они рассказывали, что таким образом хотели вернуть долг. Однако эту версию правоохранители опровергли следственным путем. Еще двое фигурантов вину признали частично.
Организатору и троим сообщникам дали от 7,5 лет до 10,5 колонии строгого режима. Дело против еще двоих мужчин переквалифицировали и прекратили из-за примирения сторон.