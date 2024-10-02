В Воронеже осудили банду ОПГ, которые похитили человека и вымогали 5 млн рублей

Как оказалось, один из участников организовал похищение человека для того, чтобы выбить из него деньги. При этом лично он в этом предпочел не участвовать, а нанял трех исполнителей. Злоумышленники 18 сентября 2021 года в Московской области похитили мужчину и перевезли его на машине в Воронеж. Здесь его удерживали в доме и требовали передать им 5 млн рублей. В качестве гарантии тот даже написал долговую расписку на организатора. При этом реального долга перед ним у него не было.