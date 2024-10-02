Лжесотрудники Госуслуг выманили у 23-летней жительницы Уфы миллионы рублей

В Уфе 23-летняя девушка стала жертвой мошенников и влезла в долги. Доверчивая уфимка попалась на сложную легенду аферистов и не сразу поняла, что ее обкрадывают.
Как рассказали в МВД по Башкирии, девушке позвонил неизвестный и представился оператором YOTA. Он заявил, что действие ее сим-карты будет приостановлено, если не продлить договор. Поверив сказанному, жительница Уфы озвучила код из смс и два пароля от входа на портал госуслуг. Тем же вечером уфимка получила сообщение о несанкционированном входе в ее аккаунт на госуслугах. Она указала, что входит в аккаунт не сама.
Затем девушке позвонили в очередной раз, на этот раз представившись работником Центрального банка, мужчина убедил уфимку в том, что на нее пытаются оформить кредит, чтобы этого не случилось, он посоветовал взять займ и перечислить деньги на специальный счет. Так продолжалось несколько дней, за это время настоящие сотрудники банка предупредили ее о том, что это могут быть мошенники, но она им не поверила. Под давлением аферистов жительница Уфы отдала им более четырех миллионов рублей.
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