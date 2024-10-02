Лжесотрудники Госуслуг выманили у 23-летней жительницы Уфы миллионы рублей

Затем девушке позвонили в очередной раз, на этот раз представившись работником Центрального банка, мужчина убедил уфимку в том, что на нее пытаются оформить кредит, чтобы этого не случилось, он посоветовал взять займ и перечислить деньги на специальный счет. Так продолжалось несколько дней, за это время настоящие сотрудники банка предупредили ее о том, что это могут быть мошенники, но она им не поверила. Под давлением аферистов жительница Уфы отдала им более четырех миллионов рублей.