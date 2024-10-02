Жители нескольких населенных пунктов ЗКО остались без газа из-за аварии

«В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах: поселок Жайык — 235 потребителей; поселок Желаево — 179 потребителей; сельский округ “Хуторок” — 112 потребителей; сельский округ “Дружба” — 73 потребителя», — говорится в сообщении.
По данным, 2 октября 2024 года в 16.25 в Уральске в поселке Жайык 2 от производителя земляных работ поступило сообщение о повреждении подземного полиэтиленового газопровода в процессе укладки водопровода. Было установлено, что был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления с полным порывом тела газопровода.
Также отмечается, что на место происшествия вызвали сотрудников полиции для установления обстоятельств инцидента. По информации, сейчас ремонтно-восстановительные работы завершены, газопровод восстановлен, производится повторный пуск газа.