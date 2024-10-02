Жители нескольких населенных пунктов ЗКО остались без газа из-за аварии

По данным, 2 октября 2024 года в 16.25 в Уральске в поселке Жайык 2 от производителя земляных работ поступило сообщение о повреждении подземного полиэтиленового газопровода в процессе укладки водопровода. Было установлено, что был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления с полным порывом тела газопровода.