Стало известно, где произошло землетрясение в Бурятии 2 октября 2024

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 2 октября 2024. МЧС республики сообщили в 22:19, что в Кабанском районе были зафиксированы подземные толчки. Какой они были силы пока не известно.
Землетрясение в Бурятии 2 октября 2024
— На территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в шести километрах юго-западнее населённого пункта Борки, — поделились в ведомстве.
Как отметили в единой дежурной диспетчерской службе Кабанского района, в приближенных к эпицентру городах и селах толчки не ощущались. Все социально значимые объекты работают без перебоев.
Напомним, последний раз землетрясение в Бурятии фиксировали в ночь на 23 сентября. Тогда сила толчков оценивалась в три-четыре балла.