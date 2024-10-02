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Стало известно, где произошло землетрясение в Бурятии 2 октября 2024

В Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение 2 октября
Источник: Комсомольская правда

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 2 октября 2024. МЧС республики сообщили в 22:19, что в Кабанском районе были зафиксированы подземные толчки. Какой они были силы пока не известно.

Землетрясение в Бурятии 2 октября 2024

— На территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в шести километрах юго-западнее населённого пункта Борки, — поделились в ведомстве.

Как отметили в единой дежурной диспетчерской службе Кабанского района, в приближенных к эпицентру городах и селах толчки не ощущались. Все социально значимые объекты работают без перебоев.

Напомним, последний раз землетрясение в Бурятии фиксировали в ночь на 23 сентября. Тогда сила толчков оценивалась в три-четыре балла.