МИД: гражданин Беларуси был тяжело ранен в Израиле

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Гражданин Беларуси был тяжело ранен в израильском городе Яффо, сообщили в пресс-службе МИД республики.
«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 г. в городе Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси 1997 года рождения», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Посольство Беларуси находится в контакте с местными властями и медучреждением, куда был госпитализирован пострадавший. В МИД отметили, что прогнозы врачей в настоящее время позитивные.