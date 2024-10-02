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МИД: гражданин Беларуси был тяжело ранен в Израиле

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась накануне вечером из-за продолжающегося противостояния между Израилем, Ираном и Ливаном, в Тель-Авиве и других израильских городах произошли теракты.

Источник: The Times of Israel

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Гражданин Беларуси был тяжело ранен в израильском городе Яффо, сообщили в пресс-службе МИД республики.

«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 г. в городе Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси 1997 года рождения», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Посольство Беларуси находится в контакте с местными властями и медучреждением, куда был госпитализирован пострадавший. В МИД отметили, что прогнозы врачей в настоящее время позитивные.