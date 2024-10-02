В Ростове родители убитой 8-месячной девочки получили 13 и 15 лет колонии

Отец ребенка получил 15 лет колонии строгого режима, мать — 13 лет колонии общего режима и штраф. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Подчеркнем, озвученный вердикт еще не вступил в силу и может быть обжалован.