В Ростове родители убитой 8-месячной девочки получили 13 и 15 лет колонии

Сегодня, 2 октября, в Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу об убийстве 8-месячной девочки. Решение утвердили в Ростовском областном суде.
Отец ребенка получил 15 лет колонии строгого режима, мать — 13 лет колонии общего режима и штраф. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Подчеркнем, озвученный вердикт еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, сроки были утверждены по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее гособвинитель требовал для подсудимых 20 лет строго режима и 13 лет общего режима.
По данным пресс-службы областной прокураты, расправа над ребенком произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Предварительно, мужчина и женщина задушили малышку, а потом попытались спрятать ее тело. После произошедшего мать некоторое время утверждала, что ребенка похитили неизвестные.
Полный материал об уголовном деле и сегодняшнем заседании можно найти на сайте «КП — Ростов-на-Дону».