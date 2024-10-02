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Девушка за рулем кроссовера устроила ДТП в Алматы и попала в больницу

2 октября в Алматы произошла аварии на пересечении улиц Кабилова и Беимбетова. В ДТП пострадала девушка, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Автомобиль марки Mercedes-Benz двигался в северном направлении по улице Кабилова. Выезжая на перекресток, неожиданно перед ним, выскочил автомобиль марки Toyota RAV4.

Девушка за рулем Toyota ехала по улице Беимбетова и решила выехать на перекресток, не убедившись, что проезд безопасен. Водитель Mercedes-Benz попытался избежать столкновения, но не смог.

В результате Mercedes-Benz протаранил Тойоту в бок, подсадил автомобиль, протащил несколько метров вперед и впечатал в столб линии электропередач.

В результате ДТП девушка, которая находилась за рулем Тойоты. Ее госпитализировали.

На месте аварии работают дорожные полицейские.