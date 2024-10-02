Девушка за рулем кроссовера устроила ДТП в Алматы и попала в больницу

Автомобиль марки Mercedes-Benz двигался в северном направлении по улице Кабилова. Выезжая на перекресток, неожиданно перед ним, выскочил автомобиль марки Toyota RAV4.
Девушка за рулем Toyota ехала по улице Беимбетова и решила выехать на перекресток, не убедившись, что проезд безопасен. Водитель Mercedes-Benz попытался избежать столкновения, но не смог.
В результате Mercedes-Benz протаранил Тойоту в бок, подсадил автомобиль, протащил несколько метров вперед и впечатал в столб линии электропередач.
В результате ДТП девушка, которая находилась за рулем Тойоты. Ее госпитализировали.
На месте аварии работают дорожные полицейские.