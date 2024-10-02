ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Израиле

Во вторник на юге Тель-Авива два террориста вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима Тель-Авив-Яффо и стреляли по находившимся там гражданам. В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.