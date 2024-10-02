ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Израиле

«Бригады “Аль-Кассам” взяли на себя ответственность за операцию “Яффа”… которая привела к гибели семи сионистов и ранению еще 16», — говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Во вторник на юге Тель-Авива два террориста вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима Тель-Авив-Яффо и стреляли по находившимся там гражданам. В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.
Расследование выявило, что двумя террористами, совершившими теракт, являются палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Один из них был ликвидирован на месте, а другой получил тяжелое ранение. У них были автоматические винтовки М16 и ножи.