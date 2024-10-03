Ростовский суд вынес приговор по делу об убийстве младенца родителями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 15 и 13 годам колонии строгого режима супругов из Ростова-на-Дону Якова Майбороду и Анастасию Майбороду, которых обвиняли в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
«Ростовский областной суд… вынес приговор… в отношении 34-летнего мужчины и его 24-летней супруги. Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину — к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ранее сторона обвинения запросила назначить Якову Майбороде наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет в колонии строгого режима, Анастасии Майбороде наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии общего режима.
Как ранее сообщало следствие, в апреле 2023 года супруги, находясь дома в квартире в микрорайоне Суворовском, убили свою восьмимесячную дочь и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Затем, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена. Фигуранты были задержаны, в их квартире были обнаружены останки тела ребенка, сообщало следствие. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве группой лиц малолетнего. Супругов поместили в СИЗО.
В августе текущего года суд приступил к слушанию дела. По ходатайству обвиняемых дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. В сентябре коллегия вынесла обвинительный вердикт. В сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области отмечается, что приговор не вступил в законную силу.