Еще двух сотрудников 20-й больницы заключили под стражу

Напомним, что все три фигурантки, по версии следствия, замешаны в преступных махинациях и сговоре с целью хищения бюджетных средств медучреждения. С января 2021-го года по июнь 2024-го сотрудники больницы выплачивали зарплату фиктивным лицам. За все время злоумышленником удалось вывести из средств бюджета не менее 344 млн. рублей.