При атаках ВСУ по ДНР пострадали три мирных жителя

По данным главы региона, в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на служебный автомобиль пострадали два сотрудника предприятия «Вода Донбасса». Вследствие обстрела Горловки ранения получила пожилая женщина 1945 года рождения. Пушилин отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.