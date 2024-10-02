NBC: число жертв шторма «Хелен» в США выросло до 175

По ее данным, самое большое число жертв — 90 — зарегистрировано в штате Северная Каролина. В штате Южная Каролина погибли 36 человек, в штате Джорджия — 25, во Флориде −14, в Теннесси — 8, в Вирджинии — 2. Ранее сообщалось о 162 жертвах в целом в США.