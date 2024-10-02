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NBC: число жертв шторма «Хелен» в США выросло до 175

Самое большое число жертв зарегистрировано в штате Северная Каролина, отметила телекомпания.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Число погибших из-за последствий тропического шторма «Хелен», обрушившегося на США, достигло 175. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, самое большое число жертв — 90 — зарегистрировано в штате Северная Каролина. В штате Южная Каролина погибли 36 человек, в штате Джорджия — 25, во Флориде −14, в Теннесси — 8, в Вирджинии — 2. Ранее сообщалось о 162 жертвах в целом в США.

1 октября министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас проинформировал, что процесс ликвидации последствий «Хелен» займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим.

25 сентября ураган четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона «Хелен» достиг суши в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде. Вскоре он ослаб до тропического шторма.