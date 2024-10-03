48 человек с двойным гражданством выявили в ВКО

Управление миграционной службы департамента полиции ВКО регулярно проводит проверки для выявления лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством. К примеру, 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021 года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.