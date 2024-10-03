48 человек с двойным гражданством выявили в ВКО

Девять из них по решению суда выдворены за пределы Казахстана.
Управление миграционной службы департамента полиции ВКО регулярно проводит проверки для выявления лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством. К примеру, 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021 года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.
«У иностранца изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина РК, а также зарегистрирована утрата казахстанского гражданства. За нарушение закона мужчина оплатил штраф в размере 200 МРП», — отметил начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев.
Миграционная служба ДП ВКО напоминает о том, что согласно Конституции РК двойное гражданство в стране не допускается.