Певица Успенская сообщила о пропаже дочери

«Я надеюсь, что вы мне поможете. Я даже не знаю, у меня нет никакой версии, я не понимаю, что произошло. Я приехала — ее нет дома. Телефон ее тоже остался дома, связи у меня нет никакой с ней», — сказала Успенская на видео, опубликованном главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который приехал к певице домой, в его Telegram-канале.