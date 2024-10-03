Певица Успенская сообщила о пропаже дочери

«Я надеюсь, что вы мне поможете. Я даже не знаю, у меня нет никакой версии, я не понимаю, что произошло. Я приехала — ее нет дома. Телефон ее тоже остался дома, связи у меня нет никакой с ней», — сказала Успенская на видео, опубликованном главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который приехал к певице домой, в его Telegram-канале.
Бородин добавил, что Успенская ранее была в командировке в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках. Он предполагает, что причиной исчезновения Татьяны могла стать данная поездка. Связи с дочерью Успенской нет уже двое суток.
По словам Бородина, Успенская пока не обращалась с заявлением в правоохранительные органы, однако поиски продолжаются.
Представитель артистки в беседе с РИА Новости заявил, что пока никаких подробностей этого дела нет, отметив, что это «все, что известно» на данный момент.