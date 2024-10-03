Что произошло в Иркутске в ночь на 3 октября 2024: последние новости

В Нижнеудинском районе Иркутской области возле поселка Шумский столкнулись сразу три грузовых авто. По каким причинам произошло ДТП еще предстоит разобраться госавтоинспекторам. Пока известно, что повреждение получили только тягачи, с водителями все в порядке.
Лидера ячейки экстремисткой организации задержали в Иркутской области. По словам правоохранителей, за год проведенный в колонии мужчина инициировал создание, а в следствие стал руководителем запрещенного сообщества.
Руководили одного из лесхозов в Иркутской области обвиняются во взятке в полмиллиона. Также им вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Директор Качугского лесхоза вместе со своим заместителем незаконно заключали с предпринимателями контракты на реализацию поваленной древесины.