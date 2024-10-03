Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»*

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.