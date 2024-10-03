Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»*

«(Одно из уголовных дел) в отношении Гадоева Ш. Н., Солиева У. А., Солиева М. А., Исмоилова З. А., а также иных неустановленных лиц возбуждено по факту участия в деятельности запрещенной на территории РФ террористической группировки “Вилаят Хорасан”*, входящей в состав международной террористической организации “Исламское государство”* (запрещено в России)», — говорится в документе.
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в «финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в “Крокус Сити Холле”, а также планировании теракта в Каспийске.
Этим фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта — совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, участие в террористической организации и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Две другие статьи — это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой.
Действия террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан»* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая организация.