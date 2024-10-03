23-летний житель Иркутска отправится в колонию за попытку госизмены

Стражи порядка выяснили, что мужчина нашел в интернете инструкцию о том, как вступить в состав запрещенной группировки. Далее связался с ее представителями и отправил все необходимые документы. Его кандидатуру одобрили в качестве «наемника», он получил загранпаспорт и купил билеты на самолет. Довести свои намерения до конца ему помешали работники органов безопасности.