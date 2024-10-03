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23-летний житель Иркутска отправится в колонию за попытку госизмены

Он хотел вступить в террористическую организацию.

Источник: Комсомольская правда

Житель Иркутска признан виновным в приготовлении к государственной измене. Ставропольский краевой суд вынес приговор. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

— В международном аэропорту Минеральные Воды пограничники нашли и задержали 23-летнего мужчину, который собирался вступить в украинское вооруженное формирование, которое ранее признали террористической организацией, — рассказывают в УФСБ.

Стражи порядка выяснили, что мужчина нашел в интернете инструкцию о том, как вступить в состав запрещенной группировки. Далее связался с ее представителями и отправил все необходимые документы. Его кандидатуру одобрили в качестве «наемника», он получил загранпаспорт и купил билеты на самолет. Довести свои намерения до конца ему помешали работники органов безопасности.

На него завели уголовное дело о приготовлении к совершению госизмены. Ставропольский краевой суд принял решение, что житель Иркутска отправится в колонию строго режима на шесть лет с ограничением свободы на один год.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Тайшета предстанет перед судом за организацию экстремисткой деятельности на территории колонии.