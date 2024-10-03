В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание «Новости Воронежа» со ссылкой на представителей партии.
По данным издания, инцидент произошел в Московском сквере. Злоумышленники вырвали и сломали порядка 20 кленов, посаженных в аллее при ее открытии в 2022 году.
«Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛПДР. В полицию уже поступило заявление», — сообщается в статье.
Информацию об инциденте подтвердил замкоординатора регионального отделения партии по идеологической работе Даниил Рязанцев.
«В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание», — сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политика похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся его родственники.