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В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского

«НВ»: в Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание «Новости Воронежа» со ссылкой на представителей партии.

По данным издания, инцидент произошел в Московском сквере. Злоумышленники вырвали и сломали порядка 20 кленов, посаженных в аллее при ее открытии в 2022 году.

«Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛПДР. В полицию уже поступило заявление», — сообщается в статье.

Информацию об инциденте подтвердил замкоординатора регионального отделения партии по идеологической работе Даниил Рязанцев.

«В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание», — сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политика похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся его родственники.