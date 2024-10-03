В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского

«В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание», — сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».