В театре в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека

Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг. Как сообщала РИА Новости представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова, на место ЧП выехали подразделения по повышенному рангу опасности. Предварительно, площадь пожара составляет 1 тысячу «квадратов». Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле. Жертв нет.
«Сообщение о возгорании в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске поступило в 9.12 (2.12 мск). На месте работают 11 единиц техники и более 50 человек личного состава, в том числе применяется высотная техника… Горит кровля, обшивка здания. Произошло обрушение внутренних конструкций и кровли в части здания. В момент происшествия в театре находились три человека, эвакуировались до прибытия пожарных», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших в настоящее время нет, уточняет МЧС.
Руководство театра пока не дает комментариев. Причины пожара не называются.