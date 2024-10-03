В театре в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека

«Сообщение о возгорании в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске поступило в 9.12 (2.12 мск). На месте работают 11 единиц техники и более 50 человек личного состава, в том числе применяется высотная техника… Горит кровля, обшивка здания. Произошло обрушение внутренних конструкций и кровли в части здания. В момент происшествия в театре находились три человека, эвакуировались до прибытия пожарных», — говорится в сообщении.