Демешин лично выехал на место возгорания краевого музтеатра в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично выехал на место возгорания краевого музыкального театра и возглавил оперштаб по ликвидации ЧП. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.
Пожар в здании музтеатра начался около 9:12. По состоянию на текущий момент, огонь охватил всё здание — это свыше тысячи квадратных метров площади. Горят кровля и обшивка. Очевидцы с места сообщают, что внутри находятся газовые баллоны.
Пострадавших нет. Тушением заняты более 50 пожарных и 11 единиц техники, также прибывает подкрепление. Координировать работу спасателей будет лично губернатор.
«Сейчас главное — окончательно ликвидировать горение, и я убедительно прошу не создавать помех нашим пожарным. В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу», — отметил он.