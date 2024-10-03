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Демешин лично выехал на место возгорания краевого музтеатра в Хабаровске

Глава края возглавил оперштаб по ликвидации ЧП.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично выехал на место возгорания краевого музыкального театра и возглавил оперштаб по ликвидации ЧП. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.

Пожар в здании музтеатра начался около 9:12. По состоянию на текущий момент, огонь охватил всё здание — это свыше тысячи квадратных метров площади. Горят кровля и обшивка. Очевидцы с места сообщают, что внутри находятся газовые баллоны.

Пострадавших нет. Тушением заняты более 50 пожарных и 11 единиц техники, также прибывает подкрепление. Координировать работу спасателей будет лично губернатор.

«Сейчас главное — окончательно ликвидировать горение, и я убедительно прошу не создавать помех нашим пожарным. В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу», — отметил он.

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