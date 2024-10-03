Суд арестовал 22 банковских счета по делу о поставке бронежилетов для армии

Из документов следует, что генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой вменяют статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Ещё одному фигуранту дела — Михаилу Кальченко — вменяют только мошенничество.