Суд арестовал 22 банковских счета по делу о поставке бронежилетов для армии

Там уточняется, что денежные средства, принадлежащие фигурирующей в деле компании «Пикет», находятся в банках ВТБ, Росбанк, МТС-Банк, Совкомбанк и других.
Арест на данные счета суд продлил до января следующего года.
На имущество ГК «Пикет» также был наложен арест, говорилось в судебных документах, имеющихся в распоряжении агентства.
По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Из документов следует, что генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой вменяют статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Ещё одному фигуранту дела — Михаилу Кальченко — вменяют только мошенничество.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).