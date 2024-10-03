Демешин: мы потеряли знаковый объект

— Это знаковый объект и для города, и для всего края. Буду просить правоохранительные органы дать правовую оценку нарушениям норм при производстве работ, — отметил Дмитрий Демешин. — Нужно разобраться, почему не поступили заявки при проведении работ в Госпожнадзор. Регион выделил деньги на то, чтобы восстановить крышу театра. А получилось, что убит знаковый объект, который догорает за нашей спиной.