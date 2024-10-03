Демешин: мы потеряли знаковый объект

Возглавивший штаб по ликвидации последствий пожара в здании Краевого музыкального театра губернатор Хабаровского края осмотрел место чрезвычайного происшествия. Представители МЧС доложили ему оперативную обстановку. Об этом передаёт с места событий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Спасатели доложили главе региона, что информация о возгорании поступила около 9:20 утра. Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 000 квадратных метров. Обрушился фасад и наружная стена. При тушении произошел взрыв четырёх баллонов с газом. Было порядка шести или семи взрывов. В качестве предварительных причин пожара, представители МЧС назвали проводимые в здании театра ремонтные работы.
Губернатор спросил пожарных, есть ли возможность спасти хотя бы основное здание. В ответ они сказали, что по зданию идут трещины. Звенья пожарных, которые работали внутри, эвакуированы. Идут обрушения.
— Это знаковый объект и для города, и для всего края. Буду просить правоохранительные органы дать правовую оценку нарушениям норм при производстве работ, — отметил Дмитрий Демешин. — Нужно разобраться, почему не поступили заявки при проведении работ в Госпожнадзор. Регион выделил деньги на то, чтобы восстановить крышу театра. А получилось, что убит знаковый объект, который догорает за нашей спиной.
Напомним, первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Дается оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований по обеспечению пожарной безопасности.