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Концентрация продуктов горения превышена на месте пожара в Хабаровске

Пробы отобрали сотрудники Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Управления Роспотребнадзора проверяют воздух на месте пожара в Хабаровске. Они сделали замеры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сейчас возгорание локализовано, угрозы рядом находящимся зданиям нет. На место выехали сотрудники Управления Росотребнадзора по Хабаровскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Они взяли пробы атмосферного воздуха.

«По предварительным, данным отмечено превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения: оксида углерода и диоксида серы», — рассказали в Управлении.

По их информации, дым от пожара с ветром распространяется в сторону улицы Дикопольцева, Уссурийского бульвара и района Энергомаш.

Напомним, пожар начался утром 3 октября. Возгорание, по словам очевидцев, вспыхнуло буквально за 20 секунд. По последним данным, площадь достигла четырех тысяч квадратных метров.

экология