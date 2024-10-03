Концентрация продуктов горения превышена на месте пожара в Хабаровске

Сотрудники Управления Роспотребнадзора проверяют воздух на месте пожара в Хабаровске. Они сделали замеры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сейчас возгорание локализовано, угрозы рядом находящимся зданиям нет. На место выехали сотрудники Управления Росотребнадзора по Хабаровскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Они взяли пробы атмосферного воздуха.
«По предварительным, данным отмечено превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения: оксида углерода и диоксида серы», — рассказали в Управлении.
По их информации, дым от пожара с ветром распространяется в сторону улицы Дикопольцева, Уссурийского бульвара и района Энергомаш.
Напомним, пожар начался утром 3 октября. Возгорание, по словам очевидцев, вспыхнуло буквально за 20 секунд. По последним данным, площадь достигла четырех тысяч квадратных метров.