Концентрация продуктов горения превышена на месте пожара в Хабаровске

Сейчас возгорание локализовано, угрозы рядом находящимся зданиям нет. На место выехали сотрудники Управления Росотребнадзора по Хабаровскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Они взяли пробы атмосферного воздуха.