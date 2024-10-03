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Двоих жителей Приангарья осудили за диверсии

Организованную преступную группу осудили в России. В её состав, по данным Перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга, входили 25-летний житель Братского района и 22-летний житель Усть-Кута.

Источник: AP 2023

Группа совершала диверсии. Приговор вынесен Вторым Восточным окружным военным судом.

Группа с декабря 2023 года по январь 2024 года совершила 13 диверсий и готовилась теракту. Свои акции они совершали на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения и транспортных средствах в Красноярском крае и в Москве. А теракт собирались совершить на территории одной из воинских частей Приморья. Объекты, где совершались диверсии, в основном, принадлежали РЖД: шкафы энергоснабжения, локомотив. Также несколько актов было совершено на трансформаторных подстанциях, обеспечивающих энергоснабжение, в том числе, и социальных объектов.

Четверо участников группы получили от 19 до 23 лет лишения свободы. Жителям Приангарья дали 8,5 и 16 лет лишения свободы.