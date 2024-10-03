В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

По имеющимся данным, имущество украинского миллиардера арестовали в апреле.
В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. В частности, в собственность республики передали более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко».
Среди учредителей компании ООО «РусЛайн Ко», по данным системы «БИР-Аналитик», были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: «Новая линия» и «Эпицентр К». Однако с 2018 года учредителем «Руслайн Ко» значится компания «Дром Венчерс Лимитед», находящаяся на Маршалловых островах, по информации из СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена.
Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован «Forbes Украина». В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.