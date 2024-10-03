В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

Среди учредителей компании ООО «РусЛайн Ко», по данным системы «БИР-Аналитик», были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: «Новая линия» и «Эпицентр К». Однако с 2018 года учредителем «Руслайн Ко» значится компания «Дром Венчерс Лимитед», находящаяся на Маршалловых островах, по информации из СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена.