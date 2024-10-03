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Под Новосибирском водитель иномарки погиб после столкновения с фурой

Мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой.

Источник: Прецедент

Вечером 2 октября в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал 41-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, трагедия произошла на 1391 километре автомобильной трассы Р-254 «Иртыш» примерно в 22 часа по местному времени.

Toyota Caldina ехала со стороны Омска по направлению к Новосибирску. Внезапно иномарка «вылетела» на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Volvo. В результате мощного удара легковушка была серьезно повреждена, а ее водитель получил тяжелые травмы. Мужчина скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

Сейчас инспекторы ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

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Иван ЛУДНОВ.