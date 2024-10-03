Под Новосибирском водитель иномарки погиб после столкновения с фурой

Toyota Caldina ехала со стороны Омска по направлению к Новосибирску. Внезапно иномарка «вылетела» на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Volvo. В результате мощного удара легковушка была серьезно повреждена, а ее водитель получил тяжелые травмы. Мужчина скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.