Виноваты приезжие? В Хабаровске сгорел краевой музыкальный театр

В Хабаровске сгорел краевой музыкальный театр. Огонь охватил свыше 4 тысяч квадратных метров и уничтожил здание практически полностью. Штаб по ликвидации возгорания возглавил лично губернатор Дмитрий Демешин. Помимо главы края, на месте работают силовики — известно о задержании нескольких работников, предположительно иностранного происхождения.
Всё, что известно о пожаре к настоящему моменту, — в материале hab.aif.ru.
Взорвались баллоны
Здание театра загорелось в 9:12 по местному времени. По информации ГУ МЧС по региону, огонь вспыхнул на крыше здания и стремительно разошёлся по обшивке, а затем перекинулся на внутренние помещения. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
На месте работают более 50 человек личного состава и 11 пожарных машин, но этих сил недостаточно, чтобы сдержать пламя — к ним направлено подкрепление. Как передаёт МЧС РФ, к этому часу площадь возгорания достигла 4 тысяч квадратных метров. Во время тушения взорвалось четыре баллона с газом.
"Когда я подъехала со стороны улицы Ким-Ю-Чена, сразу стало ясно: пожар разгорелся не на шутку. Воздух был пропитан запахом гари, который свежий ветер уносил в сторону. Дымовая завеса окутала часть улицы Карла Маркса, словно преграждая путь к театру. Я подошла ближе, со стороны улицы Петра Комарова, около 10 утра.
Картина была ужасающая: на крыше театра, которая ещё не успела обрушиться, огонь свирепо бушевал, языки пламени неистовствовали, будто стараясь поглотить всё вокруг. Огромный гриб дыма клубился над зданием, и ветер сносил его в сторону улицы Ким-Ю-Чена", — отметила корреспондент hab.aif.ru Оксана Хрипун.
На момент начала пожара внутри музтеатра на цокольном этаже находились три человека. Все они вышли на улицу самостоятельно, никто не пострадал. По информации SHOT, сигнализация в здании не сработала — сотрудники узнали обо всём от прибежавших к ним коллег.
Возле горящего учреждения культуры развёрнут оперативный штаб, который возглавил лично губернатор Дмитрий Демешин.
«Главное — окончательно ликвидировать горение, и я убедительно прошу не создавать помех нашим пожарным. В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Как сообщили hab.aif.ru местные жители, запах гари чувствуется буквально с других концов города. По словам собеседницы из Железнодорожного района, дым дошёл до её офиса на улице Владивостокской — расстояние до театра составляет почти три километра.
Задержали работников
По факту возгорания помещений театра прокуратура Хабаровского края начала проверку. Для координации работы правоохранительных органов на место прибыл зампрокурора региона Олег Алексеев. Ведомству предстоит оценить, как в учреждении соблюдались меры пожарной безопасности, в том числе во время ремонтных работ.
«По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном органе.
Также проверку по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» инициировал первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. К театру выехала следственная группа. После того, как пожарные закончат тушение, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.
Как сообщил с места корреспондент «АиФ-Дальинформ», около 12 часов правоохранители задержали нескольких работников театра. Предположительно, ими были мигранты, занятые на стройке. Также информацию о строителях-иностранцах сообщили независимо друг от друга Telegram-каналы AmurMash и «Хабарай».
Ремонтировали дешёвыми материалами?
Театр имел долгую и разностороннюю творческую жизнь. Он открылся в 1926 году опереттой Имре Кальмана «Сильва» как Дальневосточный трудовой коллектив артистов комической оперы (Хабаровский городской музыкальный театр). В последствии этот театр прославили постановки Юлия Гриншпуна, легендарного режиссёра и заслуженного деятеля искусств России, чьи работы в 80-х и 90-х годах прошлого века задали высокую планку. Однако славу театра омрачили громкие скандалы. В 2010-х годах здесь стали увольнять режиссёров, которые выдвигали новаторские идеи. В 2019 году бывший директор театра Владимир Кузнецов подготовил план реконструкции здания, который включал обновление всех трёх зрительских фойе и улучшение акустики зрительного зала.
Последний из скандалов произошёл в июле этого года, когда в музтеатре сорвалось закрытие сезона из-за протекающей крыши. Ситуация крайне возмутила Дмитрия Демешина, тогда ещё занимавшего пост врио губернатора — дошло до того, что он поднял проблему на заседании президиума регионального правительства.
«Стыдно, когда вы не можете проводить мероприятия на сцене! Стыдно, когда люди, которые приходят в наш краевой музыкальный театр, фотографируют капающие потолки и смотрят постановки в фойе!» — отчитал глава края чиновников культуры.
Вопрос с крышей Демешин поручил решить в экстренном порядке и акцентировал, что весь процесс работ и финансовые затраты должны контролироваться самым строгим образом. Вскоре после заседания был создан тендер на ремонт крыши на общую сумму свыше 35 млн рублей, заказчиком выступило КГАУК «Хабаровский краевой академический музыкальный театр». Работы взялось выполнять ООО «КОМПАНИЯ АНТИКОР-ДВ». Как выяснил hab.aif.ru, в закупках в целом ряде позиций не были уточнены материалы, которые будут использоваться при ремонте, а их запланированная стоимость не превысила даже 10% от общей.
Не первый случай
Ремонт крыши в российских театрах приводил к пожару уже не первый раз. Так, 10 июня этого года огонь вспыхнул на крыше Ивановского областного драматического театра. По словам очевидцев, перед началом возгорания произошел взрыв. Позже стало известно, что причиной инцидента стал взрыв газового баллона во время ремонта. Из-за пожара движение вокруг театра было перекрыто.
До этого, в конце января, в Москве произошел пожар в Театре Сатиры, где огонь охватил деревянные конструкции купола на площади в 250 квадратных метров. Все запланированные спектакли были отменены, из здания эвакуировали 50 человек. Причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при ремонте.
Накануне, 2 октября, в Екатеринбурге загорелось здание Театра музкомедии на Ленина, 47. Огонь вспыхнул в гримерке на четвертом этаже, там загорелись личные вещи актеров. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Погиб один человек.