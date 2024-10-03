Виноваты приезжие? В Хабаровске сгорел краевой музыкальный театр

Вопрос с крышей Демешин поручил решить в экстренном порядке и акцентировал, что весь процесс работ и финансовые затраты должны контролироваться самым строгим образом. Вскоре после заседания был создан тендер на ремонт крыши на общую сумму свыше 35 млн рублей, заказчиком выступило КГАУК «Хабаровский краевой академический музыкальный театр». Работы взялось выполнять ООО «КОМПАНИЯ АНТИКОР-ДВ». Как выяснил hab.aif.ru, в закупках в целом ряде позиций не были уточнены материалы, которые будут использоваться при ремонте, а их запланированная стоимость не превысила даже 10% от общей.