На Уралмаше загорелись два частных дома

В Екатеринбурге поздним вечером 2 октября произошел пожар в переулке Верхнем. Сообщение о возгорании в частном секторе на Уралмаше поступило на пульт диспетчера в 22:45.
— На площади 400 квадратных метров сгорели частный нежилой дом и надворные постройки, кровля и половина частного жилого дома, повреждены внутренние перегородки и перекрытие между мансардным и первым этажом частного двухквартирного жилого дома, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
На место прибыли 21 спасатель на восьми единицах техники. Уже 3 октября в 00:17 пожарным удалось локализовать огонь, в 00:52 открытое горение было ликвидировано, а проливку и разбор сгоревших конструкций сотрудники МЧС завершили к 4:40.