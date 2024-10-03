На Уралмаше загорелись два частных дома

На место прибыли 21 спасатель на восьми единицах техники. Уже 3 октября в 00:17 пожарным удалось локализовать огонь, в 00:52 открытое горение было ликвидировано, а проливку и разбор сгоревших конструкций сотрудники МЧС завершили к 4:40.