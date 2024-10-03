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На Уралмаше загорелись два частных дома

В частном секторе Екатеринбурга произошел крупный пожар.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге поздним вечером 2 октября произошел пожар в переулке Верхнем. Сообщение о возгорании в частном секторе на Уралмаше поступило на пульт диспетчера в 22:45.

— На площади 400 квадратных метров сгорели частный нежилой дом и надворные постройки, кровля и половина частного жилого дома, повреждены внутренние перегородки и перекрытие между мансардным и первым этажом частного двухквартирного жилого дома, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На место прибыли 21 спасатель на восьми единицах техники. Уже 3 октября в 00:17 пожарным удалось локализовать огонь, в 00:52 открытое горение было ликвидировано, а проливку и разбор сгоревших конструкций сотрудники МЧС завершили к 4:40.

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